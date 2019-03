Du scandaleux "Cheese Challenge" au vertueux "Trashtag Challenge", que signifient les défis sur les réseaux sociaux ?

Été 2014. Un phénomène viral se propage comme un incendie sur les réseaux sociaux. Célébrités (Mark Zuckerberg, Bill Gates, Barack Obama, Lady Gaga...) et anonymes jouent de concert au "Ice Bucket Challenge" (ou "défi du seau d’eau glacée"), se renversant un seau d’eau glacée sur la tête pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot. Un défi générant des centaines de milliers de vues sur YouTube, des milliers de "j'aime" sur Facebook et ayant permis de faire connaître cette maladie au grand public. La psychologue Catherine Crochez-Travers, sollicitée par LCI, y voit "un effet boule de neige vertueux" : "Ce challenge à visée caritative était bienvenu en son temps : il a mobilisé des célébrités, a fédéré des gens pour une bonne cause. Les retombées du phénomène sont fondamentalement bonnes, comme en atteste l'unanimité qu'il a engendrée."



Depuis, les défis creusant cette veine ont surabondé sur les réseaux sociaux, avec la même capacité à naître aussi rapidement qu'ils ont expiré : "Mannequin Challenge" (se filmer en tenant une position figée), "Harlem Shake" (s'enflammer, déguisé, sur un morceau électro)… Et force est de constater que, très très souvent, ledit défi s'est exprimé pour le pire, à l'aune du "Fire Challenge" (s’enflammer une partie du corps), du "In My Feeling Challenge" (sortir de sa voiture en marche afin de réaliser une chorégraphie au son d'un morceau du chanteur Drake), du "Ice and Salt Challenge" (verser du sel sur son corps, généralement sur leur bras, puis y poser un glaçon), du "Blue Whale Challenge" (répondre à une série de défis de plus en plus extrêmes lancés sur les réseaux sociaux) ou encore du "Bird Box Challenge" (se bander les yeux comme Sandra Bullock pour traverser une rue).