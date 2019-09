Ecouter une musique trop rapide en voiture augmenterait le risque d'accident de la route

FAST CAR - Selon une étude, écouter des musiques allant au-delà de 120 battements par minute (BPM) rendrait la conduite plus dangereuse.

Faut-il s'en tenir à la musique classique lors de nos trajets en voiture ? C'est la question que l'on peut se poser au regard des résultats d'une récente enquête menée par des chercheurs chinois. Selon leur étude intitulée "effet de l’écoute musicale sur l’état physiologique, la charge de travail mental et la conduite en tenant compte du tempérament du conducteur", les musiques dépassant les 120 battements par minute (BPM), des niveaux que peuvent atteindre le rock, la house, la techno ou encore le hardcore, rendent la conduite plus dangereuse.

Les chercheurs ont en effet observé le comportement de 20 automobilistes soumis à 60 tests sur des simulateurs de conduite. À l'écoute d'une musique égalant ou dépassant les 120 BPM, ils ont remarqué que les conducteurs avaient tendance à rouler plus vite, leur parcours sur simulateur s'achevant en moyenne 5 minutes plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Comme le relève Trax Magazine en relayant cette étude, les automobilistes placés dans de telles conditions sont aussi enclins à dépasser deux fois plus les autres conducteurs, les simulateurs ayant enregistré en moyenne 140 dépassements en 20 minutes lorsqu'ils diffusaient de la musique rapide, contre 70 avec un tempo plus doux.