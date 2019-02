"Effet Werther" : quand les médias et les réseaux sociaux sont accusés de pousser au suicide

Quid d'Internet et des réseaux sociaux ? La peur du panurgisme, du même mimétisme werthérien s'exprime à leur propos, en particulier pour les adolescents auprès de qui ils sont si populaires. Comme le remarque le Dr Bénédicte Gohier dans son mémoire "Les épidémies de suicide : de l'effet Werther à l'effet Internet", ce dernier reste un "endroit où les utilisateurs qui côtoient l'idée du suicide peuvent trouver des sites de prévention et de soutien, mais aussi des informations sur comment organiser un passage à l'acte et s'assurer de son aboutissement". Une problématique à prendre au sérieux en France, où chaque année, près de 10.500 personnes se donnent la mort. Le suicide y est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, et la première chez les 25-34 ans.





La question vient d'ailleurs de se poser en Grande-Bretagne : ces dernières semaines, le père d’une jeune Britannique, Molly Russell, qui s’est suicidée en 2017 à l’âge de 14 ans, a accusé Instagram d’avoir une responsabilité dans ce drame. Elle y avait selon son père consulté beaucoup de contenus liés au suicide ou à l’automutilation. En réponse, comme une prise de conscience (bien trop tardive) du risque de l'effet Werther, le réseau social très populaire chez les jeunes a annoncé la semaine dernière qu'il interdisait désormais les photos montrant des blessures infligées à soi-même. "Nous avons relevé que, concernant les questions d’automutilation et de suicide, nous ne sommes pas au point et que nous devrions en faire davantage afin d’assurer la sécurité des utilisateurs d’Instagram", a indiqué la plateforme détenue par Facebook.