EggHeadChallenge, #lovemybag… : exhiber sa maladie permet-il de faire évoluer les consciences ?

Ce phénomène, le psychologue Boris Charpentier le juge pour sa part "très intéressant". "L’exposition de la maladie sur les réseaux sociaux joue un rôle important dans l’évolution des représentations sociales, nous assure-t-il. Elle permet une dé-stigmatisation et répond à un réel besoin de reconnaissance de la part des malades. Cela permet par exemple de supprimer les préjugés selon lesquels on ne pourrait pas être féminine, sexy, heureuse en étant malade. En s’exprimant et en dévoilant la maladie, on la banalise et on redonne au malade une autre considération. Cela permet de l’appréhender dans sa globalité et non plus seulement par le prisme de sa souffrance."