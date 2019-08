Malédiction de l’autoroute : pourquoi a-ton toujours l'impression que l'autre file avance plus vite que la nôtre ?

C'est l'heure du grand départ ! Une partie de Tetris grandeur nature et les valises sont enfin casées dans le coffre de la voiture. Direction l’autoroute et les 900 kilomètres d’asphalte qui vous séparent encore de votre lieu de vacances (soupir). Manque de pot, voilà qu’au bout de 15 minutes, un bouchon pointe le bout de son nez. Le premier mais sans doute pas le dernier. En regardant par la fenêtre, vous constatez, comme d’habitude, que l’autre file avance plus vite que la vôtre. Vous changez de file et cette fois, c'est celle-ci qui n'avance plus. A l’instar de ce maudit raccourci qui, au lieu de vous faire gagner du temps, se révèle finalement plus long que le chemin initial, la malédiction de la mauvaise file semble être une loi universelle de la conduite.





Deux chercheurs, Donald Redelmeier de l’Université de Toronto et Robert Tibshirani de l’Université de Stanford, se sont penchés sur la question. Leurs travaux sont parus dans la prestigieuse revue scientifique Nature, à la fin des années 90. Pour savoir si l’autre file avance toujours plus vite, ils ont mené deux expériences. La première consistait à simuler sur ordinateur un embouteillage sur deux voies : au départ, tous les véhicules possédaient la même capacité d’accélération et de freinage qu’une Honda modèle Accord. Les chercheurs ont ensuite introduit des Porche et des 2 CV. Des véhicules avec des motorisations différences, accédant à cette route à deux voies avec des écarts aléatoires. Par dizaines, d’abord, puis par centaines.