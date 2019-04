Et si les défauts qui nous irritent tant chez les autres étaient en réalité les nôtres ?

Et le couple dans tout ça ? Cette manie consistant à se focaliser sur les défauts de l'autre - et donc à voir en l'autre, comme en amitié ou en famille, touche-t-elle également la sphère amoureuse ? Est-ce réellement la même dialectique en dépit du contrat tacite consistant à apprendre à accepter et à composer avec la personnalité de l'autre ? Le sexologue Patrick Papazian considère que, dans le cadre amoureux, ce qui agace chez l’autre est effectivement plus complexe que le simple effet miroir par rapport à soi : "Déjà, il y a ce mouvement perpétuel de l’altérité à la fusion : nous voulons que le conjoint ou la conjointe soit semblable à nous, aussi rationnel que nous, aussi rêveur que nous… et les défauts rappelant que l’autre est un autre viennent nous déranger dans cette volonté profonde de fusion. Donc, non, ce n’est pas le même réflexe qu’en amitié ou qu’avec nos parents."





D'après le sexologue, les défauts du conjoint ou de la conjointe, qui sont des différences de fonctionnement entre les deux membres du couple, vont en réalité pointer du doigts nos propres excès : "Prenons l’exemple d’une personne très anxieuse de nature. Elle peut parfois interpréter la "coolitude" de l'autre comme un défaut d'insouciance,voire d'inconscience. Ce genre de dysfonctionnement renvoie à la volonté de lâcher prise qui est impossible chez l'un des deux." En d'autres termes, il y a bien des phénomènes miroir directs comme le fait de voir chez ses parents des défauts que l’on ne veut pas reproduire adultes mais, en matière amoureuse, ces enjeux sont inversés tant "les différences de l’autre renvoient aux propres excès et rappellent que l’autre… n’est pas soi, ce qui peut venir chahuter le désir fusionnel conscient ou inconscient", conclut auprès de LCI le sexologue. D'autant que, comme le souligne Jérôme Palazzolo, "on aime l’autre avec ses défauts, et pas malgré ses défauts".