Et si on arrêtait de prendre des photos pour profiter (vraiment) des vacances ?

Depuis que l’être humain a compris qu’il était possible de tendre le bras pour se prendre en photo et publier un cliché sur les réseaux sociaux, les vacances ne sont plus les mêmes. Une visite dans un lieu touristique et vous réalisez que les gens autour de vous orchestrent leur plus beau selfie (aux Chutes du Niagara, par exemple) ou s’essayent à la plus belle acrobatie (devant la Tour de Pise). L’objectif : réaliser non pas la plus belle mais la meilleure des photos. La plus fun, la plus cool, la plus "buzzable". La performance versus l’esthétique. Mais les vacances sont-elles faites pour être prises en photo ? Surtout lorsque les perches à selfie empêchent les touristes moins tournés sur eux-mêmes d’accéder à la vision des plus belles gorges…





A l'heure où les médias parlent d’une impérieuse nécessité de détox numérique dans nos vies "instagramées", la question se pose et le constat est implacable : l’obsession pour la photo parfaite menace de ruiner la quiétude offerte par ce temps libre et privé, et de nous transformer en "metteur en scène de nos vies". Un texte publié sur Stylist par une voyageuse en solo, Rosita Boland, met un peu de bon sens à nos manies-selfies peu naturelles. Elle y explique ne jamais avoir pris la moindre photo pendant ses pérégrinations : "La plupart des gens aiment prendre des photos quand ils partent explorer le monde ; je ne suis tout simplement pas l'un d'entre eux", écrit-elle. "Ce à quoi j’aspire, c'est la simplicité d'habiter le moment présent, de m’accorder ce plaisir privé, celui d'être ailleurs."