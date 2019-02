Et si on réhabilitait la discrétion dans notre société du paraître ?

Alors que nous vivons sous le règne de l’émotion surlignée, de l’exhibition de soi et de l’immédiateté visible, les discrets, celles et ceux qui parlent à voix basse, qui se font tout petits pour ne pas gêner les autres et qui regardent le monde avec patience et délicatesse, tentent vaille que vaille de se faire entendre. Andy Warhol, adepte des couleurs voyantes, jurait que la démocratisation médiatique offrirait à chacun quinze minutes de célébrité. Sans doute que le même Warhol dirait aujourd’hui l’inverse par goût de la provocation, à savoir que le must du must serait de bénéficier de quinze minutes de disparition dans notre société ultra-moderne.





Une "problématique complexe", selon la psychologue Laurie Hawkes, jointe par LCI : "Certains tendent vers la discrétion, d’autres non. Peut-être s’établira-t-il ainsi bientôt une nouvelle hiérarchie : les riches pourraient aller vers la discrétion, à l’instar des cadres de la Silicon Valley interdisant à leurs enfants d’aller sur les réseaux sociaux, tandis que les moins favorisés aspireraient à être de plus en plus visibles..." Une vision de plus en plus manichéenne de notre façon de consommer 2.0, qui souligne incidemment que la discrétion se révèle aussi une affaire de recul, de distance, de nuance...