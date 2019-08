Être ivre ne fait pas de vous une personne "moralement" différente

Ivre, on l'a tous été une nuit ou l'autre... Ainsi, le lendemain d’une soirée très (et trop) arrosée, beaucoup connaissent ce sentiment familier et bizarre d’être un vieux chewing-gum de la veille, la tête plongée dans un magma de sommeil léger, de maux de tête et de goût amer dans la bouche. Peu à peu, on émerge et, contrairement à ce qui se passait dans un film comme Very Bad Trip, on se souvient progressivement de ce qui s’est passé la veille et, un peu honteux, de ce que nous avons exagérément consommé en alcool. On a tendance à penser que l'alcool nous a désinhibé et qu’en d’autres circonstances, nous nous serions comportés différemment. En fait, pas vraiment.





Depuis la nuit des temps, les scientifiques tentent de comprendre comment les gens se comportent "socialement" sous l'emprise de l'alcool. Qu’est-ce qui explique par exemple chez certains ce que l'on appelle "l'alcool mauvais", soit une tendance à la castagne et aux propos aberrants chez ceux ayant bu un coup de trop ? Selon une étude parue en 2001, lorsque nous sommes ivres, nous interprétons mal tout ce qui se dit et, surtout, nous perdons notre sens de l'empathie. De la même façon, lorsque la personne ivre commence à ruminer à voix haute et à perdre son équilibre, sa capacité à comprendre ou à partager les émotions des autres s'efface totalement.





Pour autant, et c'est rassurant pour les reines et rois pompettes, les autres qui vous regardent en état d'ébriété, soit ceux qui ne sont pas ivres (ou pas complètement) et qui assistent au spectacle de votre déchéance, ont tendance à excuser le comportement le lendemain et non à vous en tenir responsable. Une indulgence que nous nous infligeons aussi lorsque nous nous rendons compte que nous avons dépassé les bornes du socialement correct (oui, ca compte aussi pour l'envoi de textos à son ex).