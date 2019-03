Être persuadé, à tort, que l'autre vous désire : savez-vous ce qu’est réellement l’érotomanie ?

Non, l'érotomanie ne décrit pas, en dépit de sa jolie étymologie - du grec ancien, érôtomanía, soit "amour fou"-, un "romantique éperdu" ou un "obsédé sexuel joyeux qui ne pense qu'au sexe toute la journée". Rien de tout cela. Décrite pour la première fois en 1921 par Gaëtan de Clérambault, disséquée par le psychiatre Daniel Lagache (La Jalousie amoureuse, en 1947) et abordée notamment en littérature dans Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig, cette maladie psychiatrique grave, de la famille des troubles délirants, correspond en réalité à l’illusion délirante d’être aimée par quelqu'un qui, en réalité, ne vous aime pas. Avec des réflexions aberrantes du genre : "Il fronce les sourcils quand je lui parle ? Il me fait secrètement comprendre qu’il m’aime".





"Selon les études, l’érotomane est plus souvent une femme qu’un homme et va construire son délire en interprétant tout signe qu’elle croit déceler chez la personne aimée, confirme le sexologue Patrick Papazian, sollicité par LCI. Ce délire se nourrit d'interprétations erronées, grandit et devient hermétique à l’avis des autres, même aux proches qui ne peuvent raisonner l'érotomane tant il sait, en son for intérieur, qu'il vit une merveilleuse histoire d’amour que personne ne peut comprendre."