"Faire un break" dans le couple, bonne ou mauvaise idée ?

Nombreux sont les couples qui, lorsque leur union bat de l'aile, tente de reconsolider le lien affectif et sexuel en faisant le fameux "break", cette "séparation provisoire" censée permettre aux amoureux de prendre de la distance, de prendre le temps de la réflexion et donc de tester la solidité de leurs sentiments. C'est ce qui est par exemple arrivé à une internaute, témoignant sur un forum de discussion : "Mon chéri m'a demandé qu'on fasse une pause il y a onze jours. J'ai reçu un sms de sa part il y a trois jours où il me disait qu'il était toujours perdu et plein de contradiction mais qu'il pensait à moi tous les jours, que je lui manquais et qu'il m'envoyait plein de doux bisous. Momentanément je me suis sentie rassurée... mais dans le fond, je ne le crois pas et surtout je ne comprends pas le principe de la pause".





D'où cette question : cette méthode a priori toujours aussi vivace en 2019 du "break", tant vantée par de nombreux magazines comme si elle coulait de source, est-elle un leurre ou une recette miracle ? Fin du suspense et réponse pour notre internaute tourmentée : "Un break correspond tout simplement au début de la fin d'une relation, selon le sexologue Patrick Papazian. "L’idée d’une pause qui permettrait au couple de repartir de plus belle ne fonctionne malheureusement pas très bien dans l’expérience que j’ai chez mes patients", assure-t-il à LCI. "C’est souvent une façon polie, attentionnée de faire comprendre à l’autre que la motivation n’est plus là, que le couple va mal et que, certes, on a vu souvent rejaillir le feu… mais la pause n’est souvent pas la meilleure manière de remettre un couple sur les rails !"