Meurtres, inceste et narcissisme : la folie "Game of Thrones" analysée par un psy

Les fans de Game of Thrones trépignent d'impatience, prêts à tout pour éviter le moindre spoiler. La huitième saison de la série, dont le premier épisode sera diffusé dans la nuit de ce dimanche 14 avril en France (sur la chaîne OCS) et aux Etats-Unis (sur HBO), promet de relancer comme jamais les enjeux de cette grande compétition pour le trône de fer, digne d'une tragédie shakespearienne avec ses histoires d’amour impossibles et ses morts qui traumatisent.





Yohan, 29 ans, est devenu accro par l’entremise de sa petite amie : "J’avais évité les spoilers quand je ne regardais pas, mais j’ai redoublé de vigilance quand je m’y suis vraiment mis. Pas fan de série à l’univers fantastico-médiéval, j’ai accroché à ce mélange entre le Seigneur des Anneaux et Les rois maudits, avec de la politique, de la guerre, du sexe, de la violence et de la sorcellerie." De quoi provoquer une véritable dépendance. "Lors de la dernière saison, j’en suis venu à me caler sur le rythme de diffusion des épisodes aux États-Unis. Je les regardais en simultané, au beau milieu de la nuit, à trois heures du matin, pour ne pas me faire "spoiler" le lendemain matin sur les réseaux sociaux. Je vais d’ailleurs reproduire le même schéma pour l’ultime saison : j’ai déjà pris mes dispositions !"





Egalement fan de Game of Thrones, le psychologue Samuel Dock comprend l’état d’excitation dans lequel plonge cette série, à ses yeux "passionnante en premier lieu sur un plan social" : "Game of Thrones interroge clairement l’hyper-compétitivité néo-libérale, et donc l'exigence de réussite, de performance", nous explique-t-il. Les personnages se déchirent alors même qu’'"une menace arrive et peut leur tomber dessus, à l’aune de ces Marcheurs blancs représentant la menace écologique."