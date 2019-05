"Game of Thrones" : un psy nous explique pourquoi nous allons vivre la fin de cette série comme un "deuil collectif"

Pénible moment pour tout fan de série que de regarder le dernier épisode de l'ultime saison. A tel point que la "der des ders" de Game of Thrones, qui durera une heure et vingt minutes et sera diffusé lundi 20 mai à 3h du matin en France (en simultané avec les Etats-Unis) devrait raviver cette douleur d'accompagner les personnages qui la composent jusqu'à leur dernier souffle, donnant parfois l'illusion d'accompagner un proche dans l'épreuve de la mort.





C'est par exemple ce qu'ont vécu les aficionados de Six Feet Under, cette série créée en 2001 par Alan Ball sur une famille de croque-morts, endeuillée dès le tout premier épisode par la mort du patriarche, comprenant progressivement, au contact des autres, à quel point ils restaient, eux, vivants. Une sublime idée d'épisode final consistait à faire "mourir la série" et à assembler toutes les morts de chaque membre de cette famille et de leurs proches. L'effet à ce moment-là incitait paradoxalement chaque spectateur à "vivre sa vie" à son tour (à quitter le petit écran pour regarder les autres, les aimer, suivre ses désirs etc.) et il avivait alors une émotion si forte qu'elle demeure encore aujourd'hui - certains en parlent toujours avec des trémolos dans la voix en 2019. Le cinéaste Xavier Dolan, le premier : il ne s'en est jamais remis, à tel point qu'il a repris beaucoup d'idées de cette série pour ses films Mommy et Jusqu'à la fin du monde.





Récemment, la série The Leftovers, issue du cerveau fécond de Damon Lindelof, le co-créateur de Lost, a reproduit un phénomène du même ordre ; et, de toute évidence, vu les passions qu'elle revêt déjà, la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones devrait produire le même impact émotionnel. C'est ni plus ni moins que le crépuscule d'une saga forte et fédératrice, aux rebondissements coups de poing, ayant tenu en haleine ses spectateurs pendant des années depuis la diffusion du tout premier épisode en 2011. Un tel climax que certains risquent de ne pas s'en remettre : d'après une étude Harris, 11 millions d’Américains auraient prévu de ne pas se rendre au travail ce lundi pour cette raison.