Grand débat national et Gilets jaunes : l'appel à la "bienveillance" du moine bouddhiste Matthieu Ricard

A-t-il un petit conseil à donner au chef de l'Etat ? "En règle général, il faut vraiment qu'on ait de la bienveillance à l'égard des citoyens qu'on représente. Je ne doute pas qu'il en ait mais plus il l'exprimera, mieux ce sera. Je l'ai rencontré quelquefois et les personnes qui le côtoient disent de lui qu'il est méthodique et qu'il voit loin. C'est peut-être très froid et raisonné, mais c'est l'opposé de Donald Trump qui prend des décisions au réveil de façon totalement déraisonnable, non informé et grotesque. Maintenant, est-ce que les directions qu'il veut donner au pays procèdent d'une plus grande justice sociale pour réduire les inégalités ? Je n'en sais rien. On peut être visionnaire et pas forcément aller dans la bonne direction". A bon entendeur...