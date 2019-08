Guerre des transats au bord de la piscine : pourquoi le touriste perd-il si souvent son savoir-vivre en vacances ?

Naguère catalyseur des désirs, la piscine devient plus que jamais catalyseur de tensions. Une vraie zone de non-droit pouvant ruiner votre quiétude tant recherchée. Comme il y a zéro règle, l’hôtel décline toute responsabilité ("no more transat, sorry, toi te démerdum"). Seul et démuni avec votre tote-bag dernier cri, vous vous demandez comment négocier avec ce genre de comportement si peu urbain. Sur un forum de discussion, Caro72 dispense la solution miracle : prendre la serviette de l’impétrant, la poser sur le muret (ou la mettre directement au sale s’il y a un panier à cet effet), en attendant que le poseur de serviette gougnafier revienne et attende à son tour. Qui va à la chasse perd sa place.





N’en reste pas moins une question fondamentale : pourquoi ce non savoir-vivre pendant les vacances, ce mal très répandu partout dans le monde qui nous rend chèvres, voire psychopathes à en croire certaines vidéos sur Twitter ?