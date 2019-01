"January blues" : mais pourquoi sommes-nous tant déprimés en janvier ?

Ah, la nouvelle année, le temps des bonnes résolutions, des radieuses promesses et des nouveaux départs. Autant d’injonctions qui peuvent aussi cacher une profonde tristesse existentielle que certains baptisent le "January blues". Soit, en français, "le blues de janvier", une tristesse qui nous envahit sans que l'on sache réellement pourquoi, le mois où a lieu le "Monday Blues" (soit le 21 janvier, déclaré par une campagne publicitaire britannique comme "le jour le plus déprimant de l'année").





Selon la thérapeute Rosemary Sword, interrogée par Business Insider, "ce blues surgit toujours après les fêtes, lorsque l’on quitte les membres de sa famille, lorsque l’on reprend le travail et la monotonie d’une vie sans excès, lorsque l’on réalise que l’on a pris du poids". Dans l’inconscient collectif, le mois de janvier correspond ainsi à celui de la gueule de bois : après les fêtes et ses moments supposés joyeux et excitants, nous sommes brusquement confrontés au vide. Et ça n'est pas la galette des rois qui changera quoi que ce soit...