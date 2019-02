Cloîtrés dans leur chambre et sans projet : pourquoi le phénomène des "hikikomoris" commence à toucher la France

Dans le livre Hikikomori, ces adolescents en retrait qu’elle a coécrit en 2014 avec Maïa Fansten, Cristina Figueiredo et Nancy Pionnié-Dax, la psychanalyste Natacha Vellut, sollicitée par LCI, note que si ce phénomène reste peu connu dans l'Hexagone, c'est parce qu'il n'est pas visible donc pas assimilé. "On le perçoit principalement à travers d'autres catégories existantes : sous l'angle de la déscolarisation, du décrochage scolaire ou, en termes psychopathologiques, à partir des catégories de phobie scolaire ou de refus scolaire, ou plus généralement de phobie sociale."





Or, ce qu’expriment les "hikikomoris", et ce qui explique pourquoi ce terme pourrait s'imposer dans tous les sociétés occidentales, se révèle plus contexte que ces simples paramètres, en lien direct avec les convulsions sociales. Au Japon, c’est avant tout le rejet radical des normes comme des injonctions, l’aversion pour la figure de l'individu autonome et performant proposé par un univers matérialiste qui sont en cause. Dans les faits, le hikikomori réclame le lien social mais, comme vaincu à l'avance qu'il n'existe pas, ne fait plus le geste d'aller vers lui : "Ce qui caractérise le hikikomori, c’est le refus passif de la société comme elle est, avec un repli sur la sphère intime, comme refuge, comme valeur sûre, poursuit Natacha Vellut. Il met en valeur le fait que le lien social ne fonctionne pas, ne marche pas". Une souffrance "plus culturelle et sociologique que pathologique", notamment popularisée par les mangas et le cinéma japonais, que de plus en plus de jeunes connaissent aujourd'hui en France.