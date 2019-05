"Jouissance" et "trahison" : pourquoi les spoilers de "Game of Thrones" ou "Avengers" rendent fous

De nos jours, "spoiler" est en passe de devenir un crime de lèse-majesté, à l'instar de ce footballeur américain qui a twitté la fin de la saga Avengers et dont des fans ont réclamé le licenciement. Un cas de figure qu'aux Etats-Unis, on appelle volontiers "l'overreaction". Selon Samuel Dock, "apprendre froidement par les réseaux sociaux qu'il y a telle ou telle mort dans Game of Thrones ou Avengers, c'est tragique pour le fan : il n'y a plus aucune mise en scène, aucune photographie, aucune lumière, aucun jeu d'acteur, aucun déroulement temporel qui compte. Plus rien n'est amené, au fond." Un constat que dresse également le journaliste Jean-Jacky Goldberg : "Il en découle un rapport, à mon sens malsain, à la fiction, qui s’est accentué avec l’avènement des séries : la focalisation sur l’histoire, au détriment de tout le reste. Une fois qu’on a spoilé, on n’a en fait rien dit sur le récit, la mise en scène, l’atmosphère." Et le psychologue de conclure : "Le spoiler tue notre attente, c'est une mise à mort du récit."





Ainsi, afin de lutter contre ce "spoiling intempestif" que nous imposent les réseaux sociaux, certains filtrent les hashtags les plus problématiques, sollicitent des plugins pour navigateurs comme GameofSpoils ou encore ShutUp. D'autres s'organisent, comme ceux qui aimeraient parler du film vu, sans gêner la tranquillité de ceux qui ne l'ont pas encore regardé et qui usent de cette technique des "rébus" ou "spoiler without context", c'est-à-dire choisir des images totalement hors contexte, mais qui ont un sens pour ceux qui ont vu le film :