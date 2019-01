Et si on créait un ministère de la solitude comme en Grande-Bretagne ? 51% des Français y sont favorables

Autre constat de cette enquête, le tabou qui entoure la question de l'isolement : 74% des personnes interrogées ont répondu qu'elles n'exprimaient jamais ou rarement leur sentiment de solitude. "Comme beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas de façon tranquille, il suscite encore un sentiment de honte. Pour les personnes qui en souffrent, c'est une sorte de double peine, une douleur d'autant plus profonde qu'elle est indicible et inaudible", souligne Djelloul Belbachir. "Et puis il y a une idée reçue qui perdure, la solitude est souvent associée aux personnes âgées ou en grande précarité. Or, on vient de le voir, ce fléau touche malheureusement tous les âges et toutes les catégories sociales".





C'est justement pour renforcer la prise de conscience et interpeller l’opinion publique sur les réalités et la diversité des situations de solitudes, que l'association Astrée organise ce mercredi cette deuxième journée des Solitudes. A la clé, des conférences-débats, ateliers, tables rondes, à Paris, ainsi qu'à Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse, Montpellier et Saint-Etienne. L’occasion de trouver des solutions concrètes.