Journée mondiale de l’orgasme : une Française sur trois insatisfaite de sa vie sexuelle

Comme le précise cette enquête, le faible niveau de satisfaction sexuelle des Françaises n’est pas du tout lié à un manque de partenaires : en moyenne, elles déclarent avoir eu un peu moins de 8 partenaires au cours de leur vie (7,5). Et ce n'est pas lié non plus à un manque d’activité sexuelle : les habitantes de l’Hexagone se situent plutôt au-dessus de la moyenne si on s’en tient à la proportion de femmes ayant plus de trois rapports par semaine (10%, contre une moyenne européenne de 6%).





Le vrai problème résiderait ailleurs, c'est-à-dire dans l'insatisfaction de la vie sentimentale : "Ce taux élevé d’insatisfaction observé dans l’Hexagone tient sans doute à certaines pesanteurs culturelles - notamment l’injonction à la performance sexuelle qui amène à réaliser des pratiques qui ne sont pas forcément les plus épanouissantes - mais aussi à leurs spécificités qui ne créent pas les conditions favorables à cet épanouissement", avance François Kraus, directeur de l'expertise. "Parmi elles, on peut citer entre autres, une forte consommation d’antidépresseurs, un taux de chômage élevé, une plus grande difficulté à concilier vie professionnelle et familiale (liée à une plus grande présence sur le marché du travail) ou une situation maritale moins stable au regard des taux de mariage, de vie en couple et de cohabitation sous le même toit plus faibles que dans les autres pays."