Journée de la procrastination : connaissez-vous son opposée, la moins connue mais tout aussi agaçante "précrastination" ?

"Je le ferai demain". Cette courte phrase bien commode est à l’honneur ce lundi 25 mars, pour la journée mondiale de la procrastination, ce mot joliment barbare qui désigne la manie de remettre au lendemain ce qui pourrait se faire le jour même. Souvent irritante pour l’entourage (on en connaît tous un), la procrastination peut même devenir pathologique dans certains cas.





Cependant, si vous êtes la cible de critiques incessantes pour votre fâcheuse tendance à repousser les obligations, rassurez-vous : vous allez pouvoir renvoyer la balle. Tout aussi pénible pour les proches, la précrastination fait elle aussi bien des victimes. Les précrastinateurs sont ces personnes (vous en connaissez tous une aussi) qui ont besoin de tout faire, tout de suite.





Le terme a été introduit en 2014 par des chercheurs de l’université de Pennsylvanie , sans avoir franchement franchi l’Atlantique depuis. Qu’en est-il donc de ces maniaques de l’instant présent ? Lorsque nous avions évoqué le sujet avec le docteur Franck Lamagnère, psychiatre et auteur de" Toc ou pas toc ? Reconnaître un trouble obsessionnel compulsif et le guérir", paru en février 2016, il avouait n’avoir jamais entendu le mot mais connaître bien le symptôme. "On retrouve ce besoin de tout faire tout de suite dans certains tocs", nous expliquait-il.