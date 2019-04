Comment utiliser votre voix comme une arme dans les situations conflictuelles

Et après cette phase d'observation, que faire ? "Une fois cette phase de capture terminée, il convient de reprendre la parole pour impacter, corriger l’état émotionnel de l’autre, avec l’objectif par exemple de faire redescendre la tension chez lui. Il est alors important de contrôler le son de sa voix et, pour y arriver, il faut rechercher une forme de sincérité, de générosité, qui montrera que vous vous sentez concerné par ce que dit votre interlocuteur. Cette posture produit toujours des résultats positifs car l’empathie 's’entend' et rend crédible tout le discours. D’ailleurs, je ne suis pas sûr que l’on fasse un bon négociateur si l’on n’aime pas foncièrement les gens et si on ne leur veut pas du bien."





La voix devient alors une arme qui s'utilise partout, en famille comme dans le monde du travail, où chacun doit trouver sa voie : "Les managers ou les chefs d’entreprise ont à gérer de nombreuses situations difficiles. Prenez l’exemple de la réunion de travail qui dérape. Le conflit est inhérent au travail en équipe. L’important n’est donc pas de chercher à l’éviter à tout prix, mais de savoir le transformer en une dynamique positive et non dommageable pour les relations interpersonnelles dans l’entreprise. L’une des qualités requises est d’être capable de désamorcer un conflit en réunion avant qu’il ne dégénère."





Christophe Haag prend en exemple la confession que lui a faite un grand dirigeant qui, face à des salariés en colère le séquestrant, s'en est sorti grâce à la manière dont il leur a parlé : "Plus encore que les mots, c’est la manière dont sa voix se posait dans les graves, son affirmation, sa profondeur, les silences, qui lui ont permis de se tirer de ce mauvais pas. Sa voix ne tremblait pas, elle retranscrivait de manière sincère ce qu’il ressentait à cet instant et ça, les syndicalistes le sentaient bien. Son ton était autoritaire, mais sans pour autant donner le sentiment qu’il ne les entendait ou ne les respectait pas. Cette espèce d’alchimie, qui s’opère entre les convictions profondes et la compréhension de la détresse des salariés, passe à travers la voix. Ça ne dure pas longtemps, votre voix doit intuitivement trouver sa juste hauteur et la bonne coloration pour retranscrire tout cela. Mais c’est bien parce qu’il s'est imposé par la voix qu’on l’a libéré."