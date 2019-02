Journée sans portable : la "nomophobie", mot à la mode ou vraie pathologie ?

Mais qui peuvent bien être ces nomophobes ? Est-ce un nouveau mot à la mode ou une véritable addiction ? Comme l'explique à LCI Antoine Pelissolo, professeur de psychiatrie au CHU Henri Mondor et spécialiste des phobies, "être accro à son portable n'est pas une pathologie, au sens médical du terme. C’est plutôt une forme de dépendance".





"Dans notre jargon, la phobie est vraiment quelque chose qui crée une peur, un état de panique face à un danger imminent. On n’est pas du tout dans cette dimension-là. On est plus proche d’une forme d’anxiété. C’est une projection dans l’avenir : on se demande, par exemple : 'qu'est-ce qui va se passer si je perds mon téléphone, ou si je n'ai pas de connexion ?' C’est du même type que l’addiction au jeu. Si on supprime l’accès à l’objet en question, ça crée un manque avec le stress qui en découle", poursuit le thérapeute.





Selon le sondage cité plus haut, cet attachement semble dépendre de la génération à laquelle on appartient. Et pour la génération Z qui a grandi avec un téléphone à la main, il est difficile de couper le cordon… Ainsi, 40% des moins de 18 ans confessent ne pas pouvoir se séparer de leur téléphone plus de 5 minutes, contre 30% des Millenials un peu plus âgés. Les plus de 35 ans portent quant à eux un amour un peu moins inconditionnel à leur portable : 43% des 35-54 ans et 65% des plus de 55 ans assurent pouvoir s’en couper sans trop de problème. La région dans laquelle on vit pourrait aussi jouer un rôle dans cette nouvelle forme d'addiction. Les habitants d'île-de-France seraient ainsi beaucoup plus dépendants que les Alsaciens !