"L'épreuve du maillot de bain" : pourquoi le regard des autres nous pèse autant ?

La plage serait-elle le lieu où chacun est soumis à des diktats de mode ? Selon Mélanie Fouré, psychologue clinicienne sollicitée par LCI, "cette image sociale idéalisée construite selon un idéal normatif peut constituer une véritable dictature interne lorsque son amour propre est carencé." Pour Samuel Comblez, les réseaux sociaux et internet y ont par ailleurs largement contribué, "colportant une image de ce à quoi nous devrions ressembler pour être heureux et acceptés de notre communauté" : "On a besoin de se sentir aimé, pour cela, il nous faut nous reconnaître en les autres et les autres doivent se reconnaître en nous. Si eux, et nous-mêmes, n’y arrivent pas, les regards se détournent et nous nous sentons comme abandonnés."





L'épreuve du maillot dépend aussi de l'âge, soyons clairs, d'autant que "l’époque est au narcissisme", constate Samuel Comblez. "Les adolescents de la génération "moi, moi, moi" et leur millions de selfies envoyés chaque jour montrent bien que se montrer est important. L’apparence est prioritaire. De quoi être vigilant par rapport aux enfants d’aujourd’hui que nous élevons avec ce culte du corps parfait. Le but de l’éducation est d’apprendre à s'individualiser et non pas à se fondre dans la masse en lui ressemblant."