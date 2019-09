L’œil du psy : pourquoi les Français aimaient autant Jacques Chirac

CHIRACMANIA – Jacques Chirac, décédé ce jeudi, était le président à la retraite préféré ses Français. Un psychologue et un historien décryptent son parcours et les ressorts de son capital sympathie.

En dépit des hauts et des bas politiques, la popularité de Jacques Chirac est toujours restée intacte, et ce jusqu'à sa mort. En 2015 dans un sondage, les Français le jugeaient comme "le président le plus sympathique de la Ve République" (33%), loin devant François Mitterrand (21%) et le général de Gaulle (17%). Et en 2017, dix ans après son départ de l'Elysée, il occupait encore la 40e place du classement des personnalités préférées des Français du Journal du dimanche. L'ancien chef de l'Etat "aimait les Français, et les Français le lui rendaient bien", a affirmé ce jeudi son ancien secrétaire général de l'Elysée, le sénateur LR Philippe Bas.

Des propos qui se vérifient dans les témoignages publiés sur les réseaux sociaux ou dans les discussions avec nos proches. La mort de Jacques Chirac suscite émotion et nostalgie, renvoie à une époque révolue. "Qu'on l'aime ou pas, chaque personne établit un lien singulier avec ce président-là, analyse le psychologue Samuel Dock. Tout simplement parce qu'on a l’impression qu’il y a eu un avant et un après Chirac, notamment par rapport aux Sarkozy, Hollande et Macron qui lui ont succédé, en termes d’hystérie, de narcissisme… Chirac est clairement celui qui a le plus suscité la passion des Français, et ce pour une raison simple : il avait une figure 'grand-paternelle', propre à l'homme politique ayant arrêté la politique tout en conservant une forme d'autorité imposant le respect". Le psychologue poursuit en évoquant Françoise Dolto : "Pour elle, les grands-parents sont importants dans la vie d’un adolescent car ils sont hors de portée libidinale. En cela, Chirac avait une placidité n’attirant pas les projections, les identifications, mais un flegme naturel qui créait cet état d’acceptation. Ce n'était pas une figure sexualisée mais une figure familiale marquée par la neutralité, pas menaçante pour le sujet."