La canicule amplifie le risque : êtes-vous sujet à la "dépression estivale" ?

Alors, comment prévenir cette "dépression saisonnière" ? Pour le psychologue Boris Charpentier, "il faut réfléchir à équilibrer les valeurs importantes de sa vie, à apprendre à être bien avec soi." Certes mais concrètement, comment en guérir ? "La pratique de la méditation et de la pleine conscience, la pratique sportive pour apprendre à se connaître et s’accepter peuvent être nécessaires. La thérapie comportementale et cognitive reste ce qu'il y a de plus efficace, permettant de travailler sur les croyances négatives associées à cette période de l'année", conseille-t-il. "Ces pensées peuvent par exemple concerner la transpiration qu’on va imaginer excessive ; ce qui va générer un sentiment de gêne et de honte et conduire à des stratégies d’évitement des situations sociales. Ou encore l’image du corps à laquelle on va porter une attention plus particulière et à travers laquelle on va ressentir une pression sociale quand on a une estime de soi défaillante et un physique qui ne correspond peut-être pas aux idéaux."





Pour la psychologue Mélanie Fouré, "il faut oser en parler à son médecin traitant pour réfléchir à la fonction de ce mal-être (comment s'est-il installé ?) afin de trouver comment y faire face et agir. Il faut apprendre à mettre à distance les pensées qui ne sont que des pensées, à accepter l’inconfort et à mettre en place des actions concrètes pour aider le corps à se sentir bien". Soit autant d'exercices de psychologie positive pouvant aider à traverser cette période en arrêtant de se prendre la tête.