Le Blue Monday, un jour de déprime post-fêtes transformé en coup marketing

Il relève davantage de la légende urbaine. Pourtant, le Blue Monday, supposé être le jour le plus triste de l'année, continue de marquer les esprits, et reste pris au sérieux outre-Manche notamment. Et pour cause : en 2005, c'est un psychologue britannique, le Dr Cliff Arnall, qui avait donné naissance à cette théorie, en s'appuyant sur une formule mathématique des plus sérieuses. En apparence seulement, a confirmé l'épilogue de cette histoire alambiquée.