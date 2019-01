Gêne, compassion, indifférence… Pourquoi nos réactions sont-elles si différentes face aux SDF ?

Pourquoi les SDF peuvent-ils embarrasser, voire effrayer ? "Quand vous regardez les études d’opinion, vous constatez chez les gens une vraie crainte de devenir SDF, souligne auprès de LCI le sociologue Jean Viard. La personne en difficulté incarne votre avenir, et cet avenir-là vous terrorise. Pourtant, dans la vraie vie, il n’y a aucune chance que vous deveniez SDF tant celui qui dort dans la rue a perdu toutes ses affiliations (plus de travail, plus de maison, plus de conjoint, plus de famille, plus droit aux aides sociales) ; il est esseulé, déshabillé de tout. Plus secrètement, c'est l’angoisse de notre propre déchéance qui s'exprime, soit le propre de toute existence qui commence par une naissance et s’achève par la mort. Or, la bataille dans notre société, c’est de tout mettre en branle pour retarder l’échéance de cette déchéance. Comme de l’autodéfense pour se défendre".





Loin de la peur, qu’est-ce qui explique le contraire, soit l’élan compassionnel ? "Avant, des gens consacraient leur vie entière à la compassion, selon la vieille parabole catholique voulant que l’on laisse une place à la table pour le pauvre de passage. Aujourd’hui, c’est plus variable et il arrive que certains deviennent à un moment de leur vie des fanatiques de la compassion. Ils prêtent main forte pendant trois quatre ans aux "Restos du Cœur" avec une extrême intensité, puis les vicissitudes de la vie font qu’ils changent."