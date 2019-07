Derrière le divertissement pour enfants, que raconte réellement "Le Roi Lion" ?

"Dans le dessin animé comme dans le film, les humains sont remplacés par les lions", poursuit Geneviève Djenati. "Il y a le père fort et idéalisé, la mère affectueuse, le souhait de mort du père déplacé sur l’oncle Scar (l’assassin de son propre frère et donc du père de Simba n'est en réalité qu'un support de déplacement du père). On retrouve la rivalité fraternelle, l’éloignement puis le retour, avec le dépassement de la culpabilité. Ainsi, l’inscription dans l’ordre des générations est-elle possible en donnant naissance à une descendance. Le père est présenté comme porteur de la loi et comme initiateur. L’échange avec son fils passe par la parole, sa sagesse est figurée par la présence du vieux singe."



Signe qui ne trompe pas : dans le dessin animé Disney comme dans le film de Jon Favreau se trouve la chanson de Simba intitulée "Je voudrais déjà être roi", distillant un message on ne peut plus clair sur la montrée inexorable du désir œdipien, sous-entendant inconsciemment chez le jeune lionceau "Je voudrais déjà être roi... à la place de mon père." L'enfant désire prendre la place du père, entité puissante et idéalisée à laquelle il souhaite ressembler. Geneviève Djenati ajoute qu’en substance, "une histoire comme celle-ci permet à un enfant de vivre des expériences comme son héros Simba et de traverser des épreuves qu'il ne comprend pas ou qui peuvent paraître insurmontables. Le fait que Simba s’en sorte et triomphe apporte de l’espoir."