Pourquoi les jeunes, premiers électeurs d'EELV, sont-ils autant préoccupés par l’écologie ?

Le message est clair : les jeunes veulent voir leur vie en vert. Parmi les surprises offertes par le scrutin européen figure la percée incontestable d'Europe Ecologie-Les Verts, en troisième position dimanche soir derrière le RN et LREM avec environ 13% des voix. Un score qui, selon les sondages (voir l'infographie ci-dessous), a été largement porté par les 18-34 ans.





Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour y voir un reflet de la mobilisation d’une partie de la jeunesse, déterminée à agir contre le dérèglement climatique depuis plusieurs mois au gré de marches et de grèves étudiantes. Ce que nous confirme Louise, 27 ans, dont le choix s'est porté sur Europe Ecologie-Les Verts "par désillusion face aux autres propositions politiques" : "Le plus gros combat selon moi reste celui de l'écologie, et voter pour Les Verts aux européennes était un peu une évidence, tout en augurant beaucoup d'espoir au niveau européen." Mélanie, 18 ans, a fait de l'environnement son sacerdoce : "C'est la cause que je trouve la plus urgente et nécessaire aujourd'hui. Il y en a marre d'avoir du glyphosate dans la bouffe, de manger des tomates chimiques... Je ne suis pas d'accord sur tous les points de leur programme mais il y a chez les Verts un début de prise de conscience sur mon avenir plus qu'incertain. On nous rabâche sans cesse qu'on se dirige vers un péril et ça, je ne le veux pas."