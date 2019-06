La télé-réalité fait de gros dégâts sur l'estime de soi des jeunes selon une étude

Ces images de corps parfaits affichés fièrement sur les réseaux sociaux peuvent causer, en effet, des troubles chez la jeunesse adepte de la télé-réalité, en créant un sentiment d'infériorité. Une étude de la "Mental Health Foundation", association britannique qui "aide les gens à s'épanouir en comprenant, protégeant et préservant leur santé mentale", révèle que de nombreux jeunes sont complexés par leur corps et souffrent même de troubles mentaux. Sur 4 505 adultes britanniques âgés de 18 à 24 ans interrogés dans le cadre de cette enquête, 24% des jeunes déclarent que la télé-réalité leur donne des complexes liés à leur physique. L'étude menée s'intéresse notamment au phénomène "Love Island", programme de télé-réalité britannique très suivi. The Guardian, qui la relaie, assure que cette émission de télé-réalité est la plus susceptible de faire remonter anxiété et toutes sortes de hontes liée au corps.