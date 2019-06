Les Bleues peuvent-elles provoquer la même ferveur populaire que les Bleus ?

Voilà une équipe qui déjoue les pronostics... Les joueuses de l'équipe de France emmenées par Corinne Diacre ont non seulement remporté leurs deux premiers matchs de la compétition, mais surtout, elles affolent les compteurs d’audiences. Lors de la première rencontre contre la Corée du Sud, près de 11 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste, et mercredi dernier, face à la Norvège, le match en a attiré 10,3 millions. De beaux scores pour une équipe qui, en toute logique en remportant ses matchs (comme ce lundi soir contre le Nigéria ?), gagne en popularité… mais ne reçoit pas encore de signes annonciateurs de liesse populaire. Si elles continuent sur cette lancée, les Bleues peuvent-elles provoquer la même ferveur que l'an passé avec les Bleus ?





Sollicité par LCI, Jean-François Pradeau, philosophe auteur de "Dans les tribunes. Éloge du supporter" (Les Belles Lettres), trouve le phénomène encore trop "jeune" pour provoquer le même embrasement, pour la simple et bonne raison que "si le football est le sport le plus pratiqué sur la planète, il ne l'est pas encore pour les femmes. Les phénomènes d’identification collective de l’ordre de la liesse populaire capable de soulever un peuple entier exultant comme lors de la Coupe du monde 2018 ne sont donc pas encore là et ne risquent pas d'avoir lieu". Un constat que partage également Jean-Paul Labedade, psychologue du sport : "cela a beau être du foot, les matchs de la Coupe du monde féminine restent un sport nouveau et donc expérimental pour les Français, qui le regardent avec curiosité (ça se passe quand même chez nous)."