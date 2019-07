Les rires enregistrés rendent-ils les blagues plus drôles ? Une (très sérieuse) étude a percé le mystère

HA HA HA ! - Les "blagues de papa" (les plus ringardes, ndlr) seraient-elles plus drôles si elles étaient accompagnées de rires enregistrés ? Pour tenter de répondre à cette question, des chercheurs de l'University College de Londres ont mené une étude très sérieuse auprès de personnes autistes et non autistes. Voici leurs conclusions...