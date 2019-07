Les seniors sont plus prompts à klaxonner que les autres : d'où vient cette (mauvaise) habitude ?

On accuse bien souvent les jeunes d'être trop bruyants. Eh bien sur la route, voilà une idée reçue qui perd de sa superbe. En effet, selon une étude réalisée par Identicar*, le spécialiste de l'assurance automobile, et publiée ce mercredi par Le Parisien, les automobilistes les plus âgés sont ceux qui klaxonnent le plus. Ainsi, 26% des plus de 70 ans, et 23% des 56/69 ans avouent avoir une "conduite sonore", contre seulement 16% des 18/39 ans.





Certains esprits malins pourraient se targuer de dire que les seniors ont la main leste sur leur klaxon parce qu'ils n'entendent plus très bien ! En fait, il n'en est rien. La faute à leurs années d'apprentissage. Alors ? On touche au but : pour Maître Jean-Baptiste Iosca, spécialisé dans le droit routier, "ils ont appris à conduire en appuyant sur l'avertisseur. À l'époque, les moniteurs d'auto-école enseignaient que dans le doute on donnait un petit coup par courtoisie pour prévenir les autres usagers", rappelle-t-il dans Le Parisien.