"Tout le monde était occupé à filmer et personne ne l’a aidée" : comment peut-on sortir son smartphone face à une personne en danger ?

PAVLOVISME 2.0 - Le père de la touriste espagnole décédée pendant l’explosion qui s'est produite samedi rue de Trévise à Paris a dénoncé la passivité des témoins, assurant que "tout le monde était occupé à filmer" et que "personne" ne lui avait porté secours. Comment expliquer que le premier réflexe humain puisse être de filmer un drame et non d'aider ceux qui en sont les victimes ?