Mais pourquoi certains applaudissent-ils à l’atterrissage d’un avion ?

Une vision corroborée par Alain Hollemaert, pilote de ligne, sur le site Quora : "Je pense que ce comportement vient juste d'un relâchement de tension en fin de vol, de ces gens qui craignent de prendre l'avion, des anxieux légers qui n'aiment pas perdre le contrôle aux grands effrayés de l'altitude. Une fois posés, ils pensent être hors de tout danger (et pourtant, pas du tout) et laissent sortir la pression, par des applaudissements et un gros "AAAHHH" de soulagement, qui par effet de foule se transforme discrètement en cri positif de contentement (…) Je constate également que plus il y a de turbulences, d'orages, de phénomènes effrayants pour les passagers, plus les chances d'applaudissements à l'atterrissage augmentent."