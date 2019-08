Mais pourquoi les gens veulent-ils absolument se coller à vous sur la plage ?

Ce qui définit l’envie de rejoindre absolument l’autre sur une plage pourrait bien être ce bon vieil instinct grégaire, cette "obéissance de l’individu à la masse, de manière aveugle et sans réflexion" : "Cet instinct, c'est lorsque l'individu noyé dans le groupe obéit sans penser, se laisse conduire comme un mouton dans un troupeau. En somme, il délègue au groupe la capacité de penser. Ne plus avoir à penser permet de se détendre. Mais plus encore, c’est l’esprit d’égalité qui est sous-jacent : si on est tous au même endroit, c'est qu'on est tous un peu pareil, ça rassure et fait plaisir ! Et la promiscuité est l'occasion de satisfaire notre curiosité !"

Certes, chacun aspire différemment à sa tranquillité pendant ses chères villégiatures. Impossible en effet de terminer le Théâtre de l'Inde ancienne dans La Pléiade (et de s'en servir de paravent pour fuir tout voisin balourd) ou de se concentrer sur la consultation de son absence totale de SMS avec une bande résolument décidée à camper à deux mètres de vous avec ses serviettes king size, ses parasols, ses tentes, ses bouées, ses glacières, ses chaises, ses volutes de fumée, ses amis, ses amis d'amis et sa turbulente descendante qui, en plus, vous balance du sable. Mais ne désespérez pas pour autant.





Le psychologue révèle que ces attroupements, souhaités ou pas, peuvent aussi avoir du bon "socialement parlant" : "En maillots de bain, voire nus, on est tous pareil", constate-t-il. "Pas de classe sociale, pas de rôle à jouer, on se ressemble tous. On peut alors se placer à côté d'un quidam sans chercher à savoir s'il fait partie de notre catégorie sociale. On se presse les uns sur les autres avec l'idée que plus on est de fous, plus on rit, peu importe qui l'on est. Ce peut aussi être une belle leçon de civisme et de vivre ensemble."