Mark Ronson et Marlène Schiappa s'en revendiquent : qu'est-ce que la "sapiosexualité" ?

OBSÉDÉS DU Q.I. - Explorée depuis peu par les médias après les déclarations de Mark Ronson et Marlène Schiappa, la "sapiosexualité" consiste à être sexuellement ou sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites, charismatiques. Le sexologue Patrick Papazian nous éclaire sur ce phénomène.

Pour les sapiosexuels, l'intelligence rend sexy. Et une personne plastiquement somptueuse peut devenir un véritable repoussoir si elle est incapable de construire une phrase en français avec sujet, verbe, complément. Ainsi, dans notre monde virtuel d'images clinquantes, les adeptes de la sapiosexualité revendiquent le droit d'être attirés par ce qui se trame au-delà des apparences, de considérer l'intellect comme un aphrodisiaque et les discussions philosophiques comme des préliminaires.

Qu'est-ce qui peut inciter un homme ou une femme à se déclarer "sapiosexuel(le)" ? Pour le sexologue Patrick Papazian, contacté par LCI, "être sapiosexuel constitue l’ultime transgression dans un monde dominé par l’image de la réalité et non la réalité, le jugement et non la pensée, l’obsolescence et non la patine (que l’intelligence peut donner ou révéler aux humains)." Ce qui semble presque étonnant, c’est qu’un mot existe pour qualifier cette attirance : "Avant, chacun disait 'je rêve d’un homme ou d’une femme beau, intelligent, romantique...' ; le fait que le sapiosexuel se fasse connaître, se revendique même, témoigne du recul de l’intelligence dans le classement des attributs attendus !"