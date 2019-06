"Merci Nicolas !" d'Anne-Sophie Lapix à Valérie Pécresse : que racontent nos lapsus ?

Charmant incident ce mercredi lors du journal télévisé de France 2. L’ancienne ministre Valérie Pécresse était invitée sur le plateau pour annoncer sa volonté de quitter les Républicains. Une décision qu'elle a justifié en répondant aux questions de la présentatrice Anne-Sophie Lapix qui, au moment de clôturer l'interview, lui a adressé un "Merci Nicolas !". De quoi provoquer l’hilarité de la présidente de la région Île-de-France et la gêne de la journaliste, enchaînant immédiatement sur une question-pirouette. Ce qui s'est produit s'appelle communément un lapsus, du verbe latin labi qui signifie littéralement “tomber”, “glisser”. Une maladresse très répandue consistant soit à dire plus que ce que l’on sait, soit à dire autre chose que ce qu’on dit. Mais quand il surgit comme un gros mot qui fait rougir, que raconte-t-il ?





Laurence, 29 ans, témoigne auprès de LCI. "Un jour, ma mère, qui n’a rien d’une fée du logis, est rentrée des courses. Mon père et moi étions dans le salon et toute enjouée, elle nous a lancé : 'Regardez, j’ai acheté un chalumeau.' Elle avait en fait un plumeau dans la main ! Ce lapsus, hilarant, disait absolument tout de son aversion pour le ménage sous couvert de montrer qu’elle y prêtait un vif intérêt". Une manifestation flagrante de lapsus entre la parole et l’intention, entre le signifiant (le son qui sort de la bouche) et le signifié (le sens de ce que l’on voulait dire).