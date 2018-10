Morbihan : une association restaure des plates

Menacées de disparition, les plates du golfe du Morbihan doivent leur survie à l'association Ty Plates. Cette dernière restaure, voire construit, ces barques à fond plat. Et pour les mettre en valeur, l'association peut compter sur ses bénévoles qui s'activent trois fois par semaine sur le chantier.



