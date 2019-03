Le mythe du prince charmant dans les Disney a-t-il vraiment conditionné les adultes que nous sommes ?

Proscrire à son enfant de regarder des dessins animés Disney sous prétexte qu’ils imposent le mythe du prince charmant dans les esprits peut finalement se révéler contre-productif, même aujourd'hui. En les écoutant, l’enfant se projette dans l’avenir de manière poétique et la dimension politique sur ces dessins animés ne peut réellement avoir lieu que plus tard, avec un point de vue critique nourri par le vécu, les rencontres... Un apprentissage nécessaire des choses de la vie qui nous rend tous moins innocents et donc moins dupes sur l'amour et ses (cruelles) illusions : "Les contes de Grimm et de Perrault se racontent aux enfants depuis des siècles, ils sont faits pour toute la famille et chacun comprend ce qu’il veut en fonction de son âge", poursuit la psychologue auprès de LCI. "Dès le départ, ces histoires permettaient de développer la part de rêve, nécessaire à chacun. Quand on interroge les garçons et les filles sur ce qu’ils retiennent des histoires de Perrault, de Grimm etc., les filles se souviennent de tout ce qui est affectif, de comment le prince arrive et leur dépose un baiser ; les garçons, eux, se rappellent de l’action, qu’ils ont coupé des branches, qu’ils ont fait des actes héroïques pour arriver jusqu’à la princesse. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des garçons qui pensent aux bisous, des filles qui trouvent ça super bien que l'on se batte pour elles… Des nuances viennent, l’esprit critique se forme, la réflexion naît avec une confrontation progressive au réel."





D’où la nécessité de ne pas imposer son regard adulte sur les dessins animés qu’un enfant regarde. En d'autres termes, on peut le guider dans sa réflexion mais ne pas lui imposer ce qu’il doit penser : "Un enfant de 5 ans ne pourra pas entendre qu’un prince charmant ou une princesse, ce n’est pas bien. En lui, quelque chose d’autre se joue. Bien sûr, avec le recul, une fois devenu adulte, il trouvera ces dessins animés puérils, enfantins. Mais on ne peut se séparer que de ce qu’on a connu. Ceux qui n'ont pas connu cette part de rêve, ils la chercheront autrement une fois adultes, dans des substituts qui les feront soi-disant rêver et qui, je crois, les rendront malheureux voire dépressifs."





Voilà pourquoi il faut rendre compte du pouvoir intemporel et enchanteur de ces contes, "en les envisageant dans un registre symbolique et non en les inscrivant dans une réalité" qui, de toute façon, confrontera un jour ou l'autre chacun aux cruelles illusions de l'amour et se chargera de faire comprendre assez tôt que les princes charmants n'existent pas...Tout comme les princesses, d'ailleurs !