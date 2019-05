Non messieurs, les femmes ne sont pas plus friandes de ragots que vous

Mais qu'on se rassure, l'étude révèle également que l'écrasante majorité des rumeurs sont neutres. "Seulement 15% des commérages recueillis étaient négatifs", confirme Megan Robbins, co-auteur de l'étude et psychologue à l'université de Californie. Ainsi, et cela va dissiper certains stéréotypes, les femmes vont, selon ces travaux, davantage donner des informations générales sur leur entourage (comme le travail de la petite nièce ou le traitement du cancer d'un ami) plutôt que divulguer des potins graveleux. Par ailleurs, nous serions plus enclins à parler d'une connaissance comme Kim de la comptabilité plutôt que d'une célébrité comme Kim... Kardashian !





Les chercheurs ont aussi démontré que le commérage n’était pas lié à la classe ou au niveau d’éducation d’une personne. En revanche, il a été constaté que les jeunes gens répandaient plus de commérages négatifs que les adultes plus âgées. Et, sans surprise, les extravertis sont plus susceptibles que les introvertis de raconter des potins, qu’ils soient positifs, négatifs ou intermédiaires.