Votre bande d'amis peut-elle résister au temps comme celle des "Petits mouchoirs" ?

Sans oublier ce qui modifie considérablement l'équilibre du groupe : les "+1" (les fameuses pièces rapportées qui peuvent ou non s'accorder au groupe), les bébés qui ne laissent plus une seconde de répit… "Tout nouvel individu dans un groupe d’amis induit une période de rééquilibrage des relations et donc une remise en question des identités de chacun", poursuit le docteur en psychologie. "Les groupes ont besoin de se reposer sur un mythe fondateur, c’est-à-dire une histoire qui les rassemble (par exemple avoir vécu des expériences communes, admirer un même artiste ou une même équipe sportive). Chaque individu doit se sentir raccroché à ce mythe fondateur afin de se sentir appartenir au groupe. Lorsqu’une nouvelle personne y entre, elle doit prendre position par rapport à ce mythe : soit elle y adhère et peut rejoindre le groupe, soit elle le rejette et le quitte ou entreprend de le modifier afin qu’il corresponde à ses attentes. Or, tout changement de mythe fondateur induira un risque de dissolution du groupe. Si les anciens membres ne se reconnaissent plus dans le nouveau mythe, ils le quitteront."





Ainsi, les groupes stables n’apprécient généralement pas les changements de routine : "Un groupe qui se réunit une fois par an devra trouver un nouvelle équilibre s’il se réunit une fois par semaine. Chaque groupe a ses rites et coutumes routinières en lien avec le mythe fondateur. Se réunir dans un autre endroit (par exemple en vacances à l’étranger) est un changement de routine. C’est une épreuve que le groupe doit traverser car la place de chacun pourrait être remise en cause."





En somme, il s'agit d'une question d'équilibre, qu'un rien peut ébranler : "Il est très malaisé d’aller à l’encontre des dynamiques naturelles souvent inconscientes des groupes qui se font et se défont", constate Benjamin Thiry. "Une loyauté exacerbée à un groupe peut amener beaucoup de souffrances chez les personnes qui le composent. Le groupe perd alors sa fonction de reconnaissance valorisante et de prise d’autonomie, pouvant s’apparenter à une famille de laquelle on ne peut s’échapper. Il n’est dès lors plus un groupe d’amis qui choisissent de se voir ou pas. Il n’est plus synonyme de plaisir ni de liberté."