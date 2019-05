On l'adore ou on la déteste : mais pourquoi la trottinette électrique divise-t-elle autant ?

Elles peuplent les rues des grandes villes, permettent de rejoindre plus rapidement la première bouche de métro ou son lieu de travail, mais elles défigurent l'espace public, au grand dam des piétons, et émettent des sons haïssables. Elles, ce sont les trottinettes électriques, l'un des plus grands sujets de crispation de 2019 (pire que le final de GOT, c'est dire). Ne lancez pas le débat lors d'un dîner, ça promet de cliver entre les pros, les anti, les anti-pro... "C'est ridicule", "un truc de bobo", "c'est génial", "il faut vivre avec son époque"... Subsiste en tout cas un constat auquel on assiste tous les jours dans la jungle urbaine : si de plus en plus de trottinettes sont disposées en ville pour inciter à leur utilisation, elles sont aussi de plus en plus massacrées, voire carrément jetées dans la Seine, à l'instar de ces gangs anti-trottinettes s'adonnant au vandalisme (freins coupés, code-barres brouillé...) pour que le chaos cesse, et ceux qui les enfourchent affrontent assez régulièrement une hostilité ordinaire... D'accord, mais pourquoi tant de haine à l'égard de ces trottinettes ?





Plusieurs raisons, selon l'essayiste Paul Vacca, contacté par LCI : "la trottinette constitue tout d'abord une gêne évidente d’un point de vue civique. C'est un véhicule de contournement et de resquilleur qui peine à trouver sa place dans notre paysage urbain. En ville, vous avez les voitures qui doivent respecter le code de la route et ont de moins en moins d'espace pour circuler ou se garer, les piétons qui évoluent à leur propre rythme, les vélos et les scooters qui se trouvent coincés entre la voiture et le piéton... Les trottinettes, silencieuses, soumettent tout ce petit monde à leurs propres lois. D'autant qu'il s'agit d'un objet hybride : ni vélo, ni piéton, ni voiture, on ne sait pas dans quelle catégorie le ranger." D'où la méfiance de ceux qui les regardent de travers, comme on regarde une chose curieuse mal identifiée dont on ne sait si elle nous veut du bien ou du mal.