Oubliez le "miracle morning" et découvrez le plaisir de se lever tôt... pour ne rien faire !

Se lever tôt, mais pour quoi faire ? Force est de constater que les gens prenant plaisir à se lever tôt ne le font pas tous pour les mêmes raisons. Outre ceux qui partent dès potron-minet pour travailler, on connait les partisans du très en vogue "miracle morning". Ce culte de la performance matinale né en 2015 consiste à multiplier les exercices de développement personnel en espérant ainsi prendre de l'avance sur les autres. Mais il y a aussi ceux qui se lèvent tôt pour exister autrement : échapper aux contraintes du temps social, éprouver le bonheur de vivre dans le passage entre la nuit et le jour, se rendre disponible aux promesses de l'aube pour regarder, lire et penser autrement.





Rémy Oudghiri, auteur du Petit Éloge de la fuite hors du monde, est de ceux-là : il s'exprime justement en réaction au fameux diktat du "miracle morning", en incitant les gens à profiter de l'aube non pas par injonction mais par plaisir de flâner, de se laisser éblouir par la splendeur : "Les partisans du 'miracle morning' veulent transformer les premières heures du jour en séance de développement personnel. Ils avancent donc leur réveil d’une heure ou deux pour pouvoir s’entraîner : faire du sport, du yoga, de la méditation, etc. En faisant cela, ils espèrent être en meilleure forme pour la journée. Selon Hal Elrod, l’auteur du livre Miracle Morning qui a lancé le mouvement il y a quelques années, il s’agit de 'réussir sa vie'. Or, pour moi qui me lève tous les jours à cinq heures depuis des années, le matin n’est pas un moment pour 'se booster' ou pour améliorer ses performances. C’est ce que j’ai voulu montrer dans mon livre", explique Rémy Oudghiri à LCI.