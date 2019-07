Passivité des témoins face à une agression : une étude remet en cause le "bystander effect"

Cette étude vient battre en brèche un vieux mythe, longtemps véhiculé par la psychologie populaire selon laquelle, au contraire, plus il y a de témoins, plus on est inhibé pour intervenir. Ce phénomène porte même un nom : le "bystander effect" (ou "apathie du spectateur"). Ce concept a émergé en 1964 après le meurtre de Kitty Genovese. Cette New-Yorkaise de 28 ans fut assassinée en pleine rue alors qu'elle rentrait du travail, sous le regard impassible de plus de 30 témoins qui auraient assisté, depuis leur domicile, à son agression.





Il n'en fallait pas plus pour que des scientifiques s'emparent de ce cas et interrogent cette absence de réaction. Sauf qu'en 2007, la vérité sur Kitty Genovese a commencé à apparaître dans des revues spécialisées, à savoir que des passants étaient bien intervenus en tentant d'effrayer l'auteur ou en téléphonant à la police. Une nouvelle analyse a ensuite montré que plus il y avait de passants, plus une victime était susceptible de recevoir de l'aide, du moins lorsque tous les spectateurs ne pouvaient pas se voir (comme dans le cas de l'affaire Genovese).