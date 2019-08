La météo influe t-elle vraiment sur la qualité des vacances ?

En été, il y a le ciel, le soleil et la mer. Le refrain que l'on entend dans une célèbre chanson mélancolico-estivale des années 60 signée François Deguelt. Mais parfois, il arrive que le soleil manque et, alors, une autre chanson, des années 70 cette fois, hurlée par Nicoletta ("Il est mort le soleil") prend le relais. Le vacancier fulmine : à défaut d'une éclatante éclaircie prompte à le doper de sérotonine et de vitamine D, il passe ses vacances d'été avec d'affreux nuages noirs au-dessus de sa tête, quand il ne s'agit pas de pluie drue tendance chutes du Niagara.





Se rendre sur la plage avec un parapluie, impossible pour Abricot26, confiant son besoin de soleil sur un forum de discussion : "Pour moi, il est inconcevable de ne pas rester à la plage toute la journée pendant mes vacances d'été" assure-t-elle. "Quand je ne vais pas faire bronzette, je mets du monoï et je vais régulièrement faire des UV. Du coup, apprendre à la météo qu'il va y avoir des nuages le lendemain ou pire, la pluie, ça devient insupportable pour moi, je m'ennuie, je déprime. Rendez-moi mon soleil". Nous sommes fort nombreux dans ce cas de psychose à chaque bulletin de météo et pour cause, comme chacun sait, le soleil permet tout bêtement d'avoir le moral pendant les villégiatures et, par notre recherche absolue de contact avec la lumière, de nous épargner la déprime saisonnière. Une absence de beau temps nous inciterait de fait à penser que l'on rate ses vacances, d'autant que l'absence de bronzage, signe ostensible qu’une personne a bien profité de ses vacances, menace de susciter un sentiment de mal-être social.