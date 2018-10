Plus de 250 selfies meurtriers depuis 2011 : la "selfite", maladie du siècle ?

Qui n'a pas vu cet été un.e touriste prendre la pose son smartphone à la main ? Et ce plusieurs fois, pour choisir le bon angle, la bonne lumière, le bon sourire ? On soupçonne tous peu ou prou les raisons de ce mal très contemporain et très partagé qu'est notre tendance narcissique au selfie, liée à notre besoin d'une validation des autres ou encore à une volonté d'exister. Mais quand l'obsession vire à l'addiction aveuglante, cette "maladie" se nomme la "selfite" (le selfitis en anglais) et, blague à part, elle tue.





Entre octobre 2011 et novembre 2017, 259 personnes sont mortes en prenant un selfie, selon une étude publiée dans le Journal of Familiy Medecine and Primary Care et relayée notamment par CNN cette semaine. Soit en moyenne 43 par année. A titre de comparaison, nos amis les requins font en moyenne six victimes par an (à quand un nouveau film d'horreur avec des selfies, Steven Spielberg ?). Un phénomène d'autant plus alarmant que le nombre d'accidents ne cesse d'augmenter: trois en 2011, deux en 2013, 13 en 2014, 50 en 2015, 98 en 2016 et 93 en 2017. Des chiffres qui, selon les scientifiques, pourraient même être sous-estimés et doivent être pris au sérieux.





Les chercheurs indiens qui ont mené cette étude ont même été jusqu'à déterminer l'âge moyen des victimes (22,94 ans) et à analyser les régions géographiques des décès, le plus grand nombre de morts ayant eu lieu en Inde (50% des accidents). Autres données qui interpellent, les causes des décès par selfie : la noyade est en pôle position devant les accidents de transport et les chutes. Et, last but not least, les hommes se révèlent le groupe le plus à risque (soit trois quarts des décès).