"Plus la rentrée approche, plus la tristesse grandit" : d’où vient la mélancolie de la fin d'été ?

C'est un phénomène qui a souvent lieu mi-août, lorsque la rentrée approche en silence. Vous éprouvez une sorte de langueur, une paresse doublée d'un chagrin dont vous ne saisissez pas l'origine. "Plus la rentrée approche, plus la tristesse grandit" raconte cette internaute, évoquant le léger trouble, pas désagréable mais persistant, qui l'assaille intérieurement. Ne cherchez pas plus loin, il s'agit de la mélancolie. Pas au sens littéral, pas cette "bile noire" des Grecs qui empêche par exemple de se lever le matin, de bouger, de parler, de mettre un pied devant l'autre, dans un état extrême de prostration. Mais bien ce beau sentiment diffus, chéri par Baudelaire, Dürer et autres Nerval, qui correspond, selon la définition de Victor Hugo, à la "joie d'être triste".





La question a beau être naïve, elle se pose : d'où vient ce spleen ? Selon la psychologue Laurie Hawkes, sollicitée ce mardi 20 août par LCI, "la mélancolie se révèle toujours au soir de l'euphorie, émergeant pour tout ce qui se termine d’agréable" : "Une de mes patientes disait : 'j’ai le syndrome de la fin. Dès que j’arrive quelque part, je pense à la fin qui va venir et je suis triste', il s’agit là d’une sorte de tristesse à la perspective d’une fin qui serait à la fois humaine et plutôt belle. Ceux qui n’éprouvent pas ce sentiment-là sont peut-être un peu coupés de cela, se lançant immédiatement à la fin de l'été dans une activité intensive pour éviter de sentir cette tristesse - c'est ce que l’on appelle en psychologie la "défense maniaque", soit une défense contre une dépression primaire. Mais c’est quand même très rare. On ressent tous ce vague à l'âme". Soit cette idée de percevoir le crépuscule, la fin d’une joie qu’il faut se résoudre à conjuguer au passé.