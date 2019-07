Film de Kechiche : pourquoi une actrice souffre-t-elle plus que son partenaire après une scène de sexe au cinéma ?

Mais qu'est-ce qui explique clairement cette vision extrêmement rétrograde et négative de la sexualité féminine ? Des raisons "culturelles, sociétales, historiques" selon Claire Alquier. "Le plaisir associé à la sexualité féminine non procréative reste très compliquée à supporter. Par notre héritage patriarcale, on a beaucoup 'tabouisé' le désir des femmes, on l'a caché, jugé, condamné, et ce pendant des siècles. On le paye encore aujourd'hui car ce ne sont pas des habitudes que l'on déconstruit en deux secondes ou en un film de Kechiche. Dans le cas d'une scène de sexe explicite au cinéma, à partir du moment où l'on montre frontalement la sexualité d'une femme, cela signifie tout simplement aux yeux des autres qu'elle existe. Les femmes peuvent s'en saisir pour s'en libérer, mais cette crudité fait peur aux hommes."





"C'est vraiment en raison de l’archétype des représentations sociétales dans lesquelles la femme doit susciter le désir sans coucher et où l’homme peut le faire car il aurait toujours envie", ajoute Patrick Papazian. "Le désir féminin effraie les hommes depuis la nuit des temps : c’est souvent le mythe fondateur des religions et de nombreuses cultures, cette femme tentatrice qui vient corrompre ces pauvres hommes qui ne pensaient pas à mal." Ce qu'affirmait la réalisatrice Catherine Breillat dans une interview donnée à L’Express au moment de la sortie de son Romance X, à savoir que "la jouissance féminine appartient au sacré, mais les religions monothéistes considèrent Dieu comme un homme et pour elles, les femmes sont des ventres."





Et le cinéma, miroir grossissant de nos mentalités, d’entretenir ces représentations : "Le public verra toujours une actrice avant tout comme une femme, dont la sexualité doit être 'contenue', poursuit Patrick Papazian. Or, se demande-t-on si l’homme qui prodigue cette gâterie (ou l’homme qui la recevait dans Le Diable au corps) prend du plaisir, ou se force, se sent valorisé, souillé, contraint ? Pas vraiment. Comme si l’homme, ce grand benêt, était toujours content quand il y a du sexe. Être actrice, c’est être cette femme dont on attend qu’elle joue les séductrices sans passer à l’acte, qu’elle 'vampe' sans consommer, une sorte de madone fatale dont la sexualité n’est qu’évoquée ou sublimée…" Le scandale autour d'Ophélie Bau confirme donc que cette "forme d’idéal" perdure dans les mentalités et qu'il va falloir du temps pour la bousculer.